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20 февраля, 23:16

Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин рассказал, что думает о возможной натурализации игроков петербургского клуба Малкома и Клаудиньо.

«Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет. Во всех странах же есть определенная натурализация, так что это абсолютно нормально. Для наших местных академий — это, конечно, минус, что мы сами таких не воспитали. Но ведь сейчас — что есть, то есть. И почему не воспитали — другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-malkom-i-klaudin-yu-ochen-kachestvenny-e-dlya-sbornoj-rossii-svoih-takih-u-nas-net/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Игорь Зазулин
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