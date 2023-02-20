Зазулин: «Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин рассказал, что думает о возможной натурализации игроков петербургского клуба Малкома и Клаудиньо.

«Для сборной России Малком и Клаудиньо — очень качественные футболисты, своих таких у нас нет. Во всех странах же есть определенная натурализация, так что это абсолютно нормально. Для наших местных академий — это, конечно, минус, что мы сами таких не воспитали. Но ведь сейчас — что есть, то есть. И почему не воспитали — другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года, Клаудиньо — в августе 2021-го.