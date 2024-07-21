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Сегодня, 12:20

Джурасович: «Российский футбол очень хороший. РПЛ точно входит в топ-6 лиг Европы»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович поделился мнением об уровне РПЛ.

«Российский футбол очень хороший. Он гораздо интенсивнее и быстрее, чем сербский. Стараюсь привыкнуть ко всему этому. РПЛ точно входит в топ-6 лиг Европы. Тут, во-первых, есть интенсивность, а самое главное — выделяются сила и качество игроков.
Из всех сербов в РПЛ мне нравится, как играет Зделар в ЦСКА. Он лучший игрок на моей позиции в России», — приводит слова Джурасовича Sport24.

21-летний серб летом перешел в «Акрон» из «Спартака» (Суботица). В матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» Джурасович вышел на замену на 59-й минуте.

Источник: Sport24
ФК Акрон
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