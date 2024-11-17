Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с московским «Динамо»

Нападающий клуба медиалиги «Амкал» Степан Костюков получил открытый перелом костей ноги в товарищеском матче с московским «Динамо».

Форвард столкнулся с вратарем бело-голубых Андреем Кудравцом.

«У него пока что, насколько я понимаю, открытый перелом двух костей ноги, — цитирует ТАСС президента «Амкала» Германа Попкова. — Это берцовая, у доктора подозрение, что-то с коленом. Мы ждем, когда его доставят в больницу, отзвонится, где конкретно он будет, будем понимать, что и как».

Позже Костюков опубликовал видео из машины скорой помощи.