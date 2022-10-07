Игрок «БроукБойз» Дьяков назвал двух самых неприятных профессиональных футболистов

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо», ныне выступающий в команде Медиалиги «БроукБойз», Виталий Дьяков назвал двух самых неприятных профессиональных футболистов.

«Мне никогда Оздоев не нравился. Его вообще никто не любит, не только я. Все его не любят. Вернблум в ЦСКА всегда такой вонючий тоже был. Почему Оздоева не любят? Он всегда в друзья набивается, с тренером рядом. Типо жополиз!» — сказал Дьяков в интервью пресс-службе клуба.

Полузащитник Магомед Оздоев в России играл за «Локомотив», «Рубин», «Зенит». 28 июля 2022 года он стал игроком турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк», заключив контракт на два года.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 года. В июле 2021 года он заявил о завершении профессиональной карьеры.