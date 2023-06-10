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Сегодня, 10:47

Игрок ЦСКА Глебов рассказал о сдаче ЕГЭ во время игры за клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» после победы в 30-м туре РПЛ над «Ростовом» (4:1) рассказал о сдаче ЕГЭ параллельно игре за армейцев.

— Каково совмещать экзамены и игры?

— Тренеры все понимают. Я объясняю, что у меня экзамены. Дают спокойно один день. Я сдаю и прихожу на тренировку. Успеваю. Поэтому никак не сказывается.

— Сложно готовиться?

— Конечно, непросто. Другой настрой нужен быть. Но я не думаю об этом. Хочу больше сконцентрироваться на футболе. Тем более сейчас надо важный отрезок еще закончить. Уже два экзамена сдал, математику и русский язык. Думаю, что не сильно плохо и не сильно хорошо. Что-то между.

— Сложнее, чем играть в РПЛ?

— Нет, в РПЛ, конечно, тоже надо уметь.

ФК ЦСКА (Москва)
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