Игрок ЦСКА Глебов рассказал о сдаче ЕГЭ во время игры за клуб

Сегодня, 10:47
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «СЭ» после победы в 30-м туре РПЛ над «Ростовом» (4:1) рассказал о сдаче ЕГЭ параллельно игре за армейцев.
— Каково совмещать экзамены и игры?
— Тренеры все понимают. Я объясняю, что у меня экзамены. Дают спокойно один день. Я сдаю и прихожу на тренировку. Успеваю. Поэтому никак не сказывается.
— Сложно готовиться?
— Конечно, непросто. Другой настрой нужен быть. Но я не думаю об этом. Хочу больше сконцентрироваться на футболе. Тем более сейчас надо важный отрезок еще закончить. Уже два экзамена сдал, математику и русский язык. Думаю, что не сильно плохо и не сильно хорошо. Что-то между.
— Сложнее, чем играть в РПЛ?
— Нет, в РПЛ, конечно, тоже надо уметь.