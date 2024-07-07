Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, кто в команде помогает ему учить русский язык

7 июля, 23:29
Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.
— Как у вас обстоят дела с коммуникацией, с изучением русского языка?
— Я английский стал учить. Конечно, знание английского тоже облегчает коммуникацию. Но некоторые слова, которые мои партнеры говорят ежедневно, я уже понимаю. Это облегчает процесс коммуникации, и таким образом каждый день что-то новое ты узнаешь, а словарный запас увеличивается.
— То есть весь футбольный лексикон на русском выучили, да?
— Весь-весь, вокабуляра еще, наверное, нет. Но с каждым днем я узнаю все больше и больше. Молодые ребята, мои партнеры по команде меня учат, и я, собственно, улучшаю свои знания.
— Кто главный учитель?
— Матвей Лукин и Кирилл Глебов, меня постоянно обучают, я их очень люблю и они взяли шефство надо мной, у меня с ними отличное взаимопонимание, — сказал Келлвен после матча с «Партизаном» (3:0) в Братском кубке.
Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре прошлого года за 4,5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 бразилец провел 31 матч за армейцев, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.
Константин Передерий