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7 июля, 23:29

Игрок ЦСКА Келлвен рассказал, кто в команде помогает ему учить русский язык

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Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

— Как у вас обстоят дела с коммуникацией, с изучением русского языка?

— Я английский стал учить. Конечно, знание английского тоже облегчает коммуникацию. Но некоторые слова, которые мои партнеры говорят ежедневно, я уже понимаю. Это облегчает процесс коммуникации, и таким образом каждый день что-то новое ты узнаешь, а словарный запас увеличивается.

— То есть весь футбольный лексикон на русском выучили, да?

— Весь-весь, вокабуляра еще, наверное, нет. Но с каждым днем я узнаю все больше и больше. Молодые ребята, мои партнеры по команде меня учат, и я, собственно, улучшаю свои знания.

— Кто главный учитель?

— Матвей Лукин и Кирилл Глебов, меня постоянно обучают, я их очень люблю и они взяли шефство надо мной, у меня с ними отличное взаимопонимание, — сказал Келлвен после матча с «Партизаном» (3:0) в Братском кубке.

Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» в сентябре прошлого года за 4,5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 бразилец провел 31 матч за армейцев, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

Константин Передерий

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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