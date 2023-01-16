Игрок ЦСКА Лукин рассказал о своем брате-актере

Сегодня, 16:59
Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своем брате-актере Алексее Лукине. Он сообщил, что в 16 лет тот из-за травмы прекратил заниматься футболом.
— А тебе после игр пихает?
— Сильно требовательный — ставит максимальную планку передо мной. Всегда находит недочеты. Это еще с детства: я приходил домой после турнира со статуэткой лучшего игрока, а Леша начинал разбирать ошибки и указывать на недочеты. Я ему за это только благодарен.
И тоже критикую его актерскую игру. Фильм идеален, в душе Лешина работа нравится, а я говорю: «Не верю! Переигрываешь». На самом деле он крутой актер. Половина ЦСКА фанатеет от Леши, — цитирует Лукина Sport24.
18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.