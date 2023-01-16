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Сегодня, 16:59

Игрок ЦСКА Лукин рассказал о своем брате-актере

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о своем брате-актере Алексее Лукине. Он сообщил, что в 16 лет тот из-за травмы прекратил заниматься футболом.

— А тебе после игр пихает?

— Сильно требовательный — ставит максимальную планку передо мной. Всегда находит недочеты. Это еще с детства: я приходил домой после турнира со статуэткой лучшего игрока, а Леша начинал разбирать ошибки и указывать на недочеты. Я ему за это только благодарен.

И тоже критикую его актерскую игру. Фильм идеален, в душе Лешина работа нравится, а я говорю: «Не верю! Переигрываешь». На самом деле он крутой актер. Половина ЦСКА фанатеет от Леши, — цитирует Лукина Sport24.

18-летний защитник в этом сезоне РПЛ провел 1 матч за команду, не отметившись результативными действиями. В составе армейцев футболист играет с лета 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-16-igrok-tsska-lukin-o-brate-aktere-vsegda-nakhodit-nedochety-v-moyey-igre-ya-govoryu-pro-yego-ne-veryu-pereigryvayesh
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