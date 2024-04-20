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Судейство

Сегодня, 23:01

Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о судействе в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Красно-синие доигрывали прошедшую встречу вдевятером. По ходу матча главный арбитр Рафаэль Шафеев удалил с поля защитников московского клуба Виллиана Рошу и Игоря Дивеева.

«Какой сегодня был арбитр? Напишите свое мнение про него! Мое мнение? Не могу сказать, потому что меня потом оштрафуют», — сказал Зделар.

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ахмат» идет 14-м (21).

25 апреля команда Владимира Федотова сыграет дома против «Спартака» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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