Игрок «Динамо» Александров перенес операцию на крестообразной связке

28 октября, 20:30
Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров успешно перенес операцию на правом колене, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Нашему воспитаннику провели пластику передней крестообразной связки коленного сустава после повреждения, которое он получил в матче за «двойку». Желаем Диме скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении бело-голубых.
В этом сезоне 19-летний Александров провел шесть матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах. 5 октября он сыграл за «Динамо-2» во второй лиге.
Александров дебютировал в составе главной команды бело-голубых в 2024 году.
Petr Bitkin
Здоровия. Клумбы меняютсяж. а любовь остаётся :)/
29.10.2025
ritenyto
Вот. Здоровье прежде всего. А не "фанатство". Берегите здоровье... прежде всего :)
29.10.2025