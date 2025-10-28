Видео
28 октября, 20:30

Игрок «Динамо» Александров перенес операцию на крестообразной связке

Алина Савинова

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров успешно перенес операцию на правом колене, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Нашему воспитаннику провели пластику передней крестообразной связки коленного сустава после повреждения, которое он получил в матче за «двойку». Желаем Диме скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении бело-голубых.

В этом сезоне 19-летний Александров провел шесть матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах. 5 октября он сыграл за «Динамо-2» во второй лиге.

Александров дебютировал в составе главной команды бело-голубых в 2024 году.

Источник: https://t.me/fcdynamo/36815
2

  • Petr Bitkin

    Здоровия. Клумбы меняютсяж. а любовь остаётся :)/

    29.10.2025

  • ritenyto

    Вот. Здоровье прежде всего. А не "фанатство". Берегите здоровье... прежде всего :)

    29.10.2025

