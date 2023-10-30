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РПЛ

Сегодня, 10:05

Бителло объяснил свое празднование гола в ворота «Урала»: «Беру пример со Стефана Карри»

Микеле Антонов
Корреспондент
Полузащитник «Динамо» Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» объяснил свое празднование гола в матче 13-го тура РПЛ против «Урала» (2:1).

Ранее игрок приложил обе руки к щеке, имитируя сон.

«Я очень сильно увлекаюсь баскетболом. Мой любимый игрок — Стефан Карри. Он так празднует. Поскольку он мне импонирует, я беру с него пример. Решил тоже так делать! Праздновал таким образом голы в Бразилии и теперь здесь», — сказал Бителло «СЭ».

Бело-голубые объявили о трансфере Бителло 14 сентября. Контракт рассчитан до лета 2028 года. «СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход 23-летнего игрока в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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