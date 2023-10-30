Игрок «Динамо» Бителло рассказал, за какие команды играет в видеоиграх

Полузащитник «Динамо» Бителло в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о видеоиграх.

— Что означало твое празднование, когда ты прикладывал руки к глазам?

— Это пошло из американского футбола. В видеоиграх такое тоже есть, увлекаюсь ими.

— Играешь за «Динамо»?

— Нет, за «Динамо» не играю, только за другие команды (улыбается).

Ранее футболист объяснил свое празднование гола в ворота «Урала» (2:1) в матче 13-го тура РПЛ.

На счету 23-летнего бразильца 6 матчей в РПЛ, в которых он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

«СЭ» сообщал, что общие выплаты за переход Бителло в «Динамо» могут составить 13,5 миллиона евро.