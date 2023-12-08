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Сегодня, 20:08

Игрок «Динамо» Макаров назвал Нурмагомедова очень добрым человеком

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал об общении с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Для меня очень ценно, что Хабиб Нурмагомедов, который самый лучший в мире в UFC, говорит про меня такие слова, — приводит слова Макарова ТАСС. — Мы тогда познакомились. Сейчас можем списаться в социальных сетях. В последний раз общались пару-тройку месяцев назад, когда я его поздравлял с победой Махачева. Я тогда его поздравил, он отреагировал. Он отвечает, но я стараюсь не так часто писать, все-таки некрасиво будет с моей стороны. Но он отвечает — очень добрый человек».

В сентябре 2021 года после дебютного гола Макарова за «Динамо» Нурмагомедов назвал его «Ди Марией российского футбола».

25-летний Макаров в этом сезоне провел 17 матчей за бело-глубых во всех турнирах, забил 3 мяча.

Источник: ТАСС
Денис Макаров
Футбол
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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