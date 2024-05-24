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Сегодня, 22:30

Марков: «Если «Факел» останется в РПЛ, то сезон можно назвать хорошим»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Нападающий «Факела» Евгений Марков поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Мы давно находимся в зоне стыков, не ощущаем от этого особого давления. Есть последняя игра, в которой надо решать все вопросы. Я думаю, все будет нормально. Главное, обыграть «Ахмат». Если останемся в РПЛ — сезон можно назвать хорошим, все будет супер», — приводит слова Маркова Metaratings.ru.

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице с 29 очками. «Ахмат» идет 10-м (35).

Матч «Факел» — «Ахмат» состоится в Воронеже в субботу, 25 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Марков
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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