Игрок «Факела» Гиоргобиани рассказал, что в команде стараются не думать о ситуации в регионе

Полузащитник воронежского «Факела» Николай Гиоргобиани поделился мнением о ситуации в регионе.

«Стараемся быть в работе, отстраниться от этой ситуации. Дома у нас всегда полные трибуны, которые тащат, давят, и каждой команде, которая приезжает к нам, очень тяжело выиграть. Немало наших болельщиков приехало на выездной матч, их поддержка была слышна, им большое спасибо и постараемся их радовать», — цитирует Гиоргобиани ТАСС.

Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (0:3), который изначально планировалось провести в Воронеже, был перенесен в Москву. Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности.

В следующем матче «Факел» примет «Оренбург» 24 августа.