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Защитник «Факела» Калинин: «Положение команды в таблице РПЛ на нас давит»

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Фланговый защитник «Факела» Игорь Калинин высказался об игре команды в нынешнем сезоне РПЛ.

В пятницу, 19 апреля, воронежский клуб уступил «Краснодару» (0:2) в выездном матче 25-го тура, потерпев третье поражение кряду в чемпионате.

«В матче с «Краснодаром» нам не хватило забитых голов, что тут еще говорить. Положение команды в таблице на нас давит, но сейчас нам нужно выиграть все оставшиеся игры. Посмотрим, что будет в конце сезона», — цитирует Калинина «РБ Спорт».

На данный момент «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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