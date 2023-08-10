Игрок «Факела» Квеквескири — о жалобах Абаскаля на календарь: «Пускай он с нами поменяется на пару матчей и поймет, какого это»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на претензию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля к календарю в начале сезона.

С 24 февраля 2022 года аэропорт в Воронеже, а также еще в 10 городах, временно закрыли до особого распоряжения авиационных властей России.

— Главный тренер «Спартака» Абаскаль жаловался на календарь. Вам, как игроку «Факела», нравится нынешний календарь?

— Пускай Абаскаль с нами поменяется на пару матчей и поймет, какого это. Какой неудобный календарь, когда такая логистика. Тренер «Спартака» работает в Москве, он может полететь куда угодно, в чем проблема.

Нравится ли мне нынешний календарь? Он великолепный. Какие могут быть претензии, не мы же его составляли. Какой попался, такой и попался. Мы не зависим от календаря, — сказал Квеквескири «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ «Факел» занимает последнее, 16-е, место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом».