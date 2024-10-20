Игрок «Химок» Ориньо: «Если бы были проблемы с зарплатой, то мы бы победили «Локомотив»?

Сегодня, 12:30
Защитник «Химок» Ориньо в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможных задержках зарплат в клубе.
Ранее об этом сообщало издание Legalbet.
— Об этом много пишет пресса, но в команде все спокойно. Мы продолжаем работать и выполнять цели. Если будут какие-то задержки по зарплате, то это не та тема, которую надо выносить в СМИ.
— То есть проблем с зарплатами нет?
— Если были проблемы с зарплатой, то мы вышли бы на поле и одержали бы такую победу над «Локомотивом»?
«Химки» после 12 матчей занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.