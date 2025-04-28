Игрок «Химок» Вера заявил, что продолжает стричься раз в три дня, несмотря на финансовые трудности

Полузащитник «Химок» Лукас Вера в разговоре с «СЭ» рассказал, что задержка зарплаты не отразилась на его образе жизни.

— Ты говорил, что стрижешься раз в три дня. Сейчас, несмотря на все финансовые трудности, продолжаешь так часто стричься?

— Да, я продолжаю стричься раз в три дня, несмотря на все финансовые трудности. Продолжают наслаждаться жизнью.

— То есть прическа важнее?

— Да, — сказал Вера «СЭ».

После 26-го тура РПЛ «Химки» занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.