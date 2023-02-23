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Кади Боржес: «Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи и когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес заявил, что сможет забить 50 голов и сделать 50 передач за российский клуб.

«Смогу ли забить 50 голов за «Краснодар» и отдать 50 передач? Да, думаю, смогу. Я уже показывал на дистанции, что могу быть результативными игроком. Буду к этому стремиться. Главная цель любого спортсмена — развитие. Если это получится, принесу пользу не только себе, но и клубу, а это очень важно. 

«Краснодару» нужны хорошие игроки, которые приходят в команду. Постараюсь помочь «Краснодару» взять первые трофеи. Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи, мне и клубу это важно. И вы же говорили про 50 голов и 50 передач — чем не цель? Ну и, конечно, когда-нибудь мечтаю сыграть в составе «Краснодара» в Лиге чемпионов», — цитирует бразильца Metaratings.ru.

Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. За азербайджанскую команду он сыграл 75 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 28 результативных передач.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/kadi-mechtayu-sygrat-s-krasnodarom-v-lch-vyigrat-trofei-i-stavlyu-cel-zabit-50-golov-i-otdat-50-peredach-230157/
Футбол
ФК Краснодар
Кади Боржес
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