Кади Боржес: «Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи и когда-нибудь сыграть в Лиге чемпионов»

Бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес заявил, что сможет забить 50 голов и сделать 50 передач за российский клуб.

«Смогу ли забить 50 голов за «Краснодар» и отдать 50 передач? Да, думаю, смогу. Я уже показывал на дистанции, что могу быть результативными игроком. Буду к этому стремиться. Главная цель любого спортсмена — развитие. Если это получится, принесу пользу не только себе, но и клубу, а это очень важно.

«Краснодару» нужны хорошие игроки, которые приходят в команду. Постараюсь помочь «Краснодару» взять первые трофеи. Хочу выиграть с «Краснодаром» трофеи, мне и клубу это важно. И вы же говорили про 50 голов и 50 передач — чем не цель? Ну и, конечно, когда-нибудь мечтаю сыграть в составе «Краснодара» в Лиге чемпионов», — цитирует бразильца Metaratings.ru.

Боржес перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года. За азербайджанскую команду он сыграл 75 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 28 результативных передач.