Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Кривцов — о матче с ЦСКА: «Ивич просил меня выровнять игру, но забить не получилось»

Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о первом поражении команды в чемпионате РПЛ. 29 октября в матче 13-го тура в краснодарцы уступили ЦСКА (0:1).

«Непривычно проигрывать в этом сезоне. Игра была равной. По моментам во втором тайме мы создали больше, а вот в первой половине у нас не получалось контролировать игру. Когда выходил на замену, тренер просил выровнять игру, найти возможности бить по воротам. Отчасти я не доволен своей игрой, ведь забить не получилось», — цитирует футболиста euro-football.ru.

«Краснодар» после 13 туров продолжает возглавлять турнирную таблицу с 28 очками, армейцы занимают 5-е место (21 очко). 21-летний Кривцов в чемпионате РПЛ-2023/24 провел 13 матчей без результативных действий.

Источник: euro-football.ru
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Никита Кривцов
0
Читайте также
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Норвежцы первыми вляпались в скандал из-за фтора. Но понять, как виноват, невозможно
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маклаков считает, что Абаскалю нужно уходить из «Спартака»: «В коллективе нездоровая обстановка»