Игрок «Краснодара» Тормена — о победе над «Спартаком»: «Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил игру 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Естественно, я очень доволен игрой и победой. Играть с Алонсо очень легко, потому что у него невероятный опыт. Мы отрабатывали какие-то вещи. Во втором тайме спартаковцы начали прессинговать еще сильнее, стало сложнее, но нам все-таки удалось удержать результат. Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника, огромный вклад в это внес тренер. Но все равно не все можно предсказать.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».