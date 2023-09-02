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РПЛ

2 сентября, 23:14

Игрок «Краснодара» Тормена — о победе над «Спартаком»: «Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил игру 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

— Естественно, я очень доволен игрой и победой. Играть с Алонсо очень легко, потому что у него невероятный опыт. Мы отрабатывали какие-то вещи. Во втором тайме спартаковцы начали прессинговать еще сильнее, стало сложнее, но нам все-таки удалось удержать результат. Мы детально изучили все слабые и сильные стороны противника, огромный вклад в это внес тренер. Но все равно не все можно предсказать.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Витор Тормена
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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