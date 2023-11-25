Игрок «Крыльев» Бабкин: «Мы всегда верим в себя и играем до последнего»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин высказался об итогах матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3).

«Пока что эмоции еще не стихли, потому что достаточно эмоциональные моменты в конце были. Отыгрались, смогли забить два мяча. Не могу пока четко охарактеризовать свои эмоции. В такой ситуации, наверное, более радостные. Было много матчей, где мы отыгрывались в концовке. И целые «концерты» проходили на нашем стадионе, например, со «Спартаком». Мы всегда верим в себя, играем до последнего, стараемся на максимум выложиться, чтобы каждый футболист после финального свистка мог сказать, что он сделал все, что мог», — цитирует Бабкина Metaratings.ru.

«Крылья Советов» с 26 очками занимают пятое место в РПЛ. «Локомотив», в активе которого 25 баллов, идет на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем туре самарцы сыграют с «Сочи», а «Локомотив» встретится с «Зенитом».