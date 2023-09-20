Игрок «Крыльев Советов» Бейл назвал «Зенит» российским «Аяксом»

Нидерландский защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что «Зенит» похож на «Аякс» в плане финансов и возможностей во внутреннем чемпионате.

«Нидерландский чемпионат и РПЛ на одном уровне. В Нидерландах много молодых игроков, в России сейчас тоже появляется талантливая молодежь. Пять лет назад здесь играли возрастные футболисты. У нас есть «Аякс» с большими зарплатами и возможностями, здесь — «Зенит». Есть они и все остальные. ПСВ, «Фейенорд» — на уровне ЦСКА, «Спартака» и «Динамо», — приводит РИА Новости слова Бейла.

Бейл перешел в «Крылья Советов» из «Эммена» в 2021 году. За самарскую команду 28-летний нидерландский футболист провел 72 матча, в которых отметился 6 голами и 5 результативными передачами.

На данный момент «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России, имея в активе 17 очков. «Крылья Советов» с 15 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице.