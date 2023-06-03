Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»

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Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.
«Самара, просто с победой! Огромное спасибо за поддержку каждому нашему болельщику на протяжении этого сложного и эмоционального сезона. Спасибо, что вы есть», — написал Бейл в Telegram-канале.
«Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.
КирпичИнвест
В этом сезоне Бейл оставил очень хорошее впечатление Того и глядишь, и его перекупят
03.06.2023
zg
Самару с победой и сохранением места в РПЛ,а вот тебя бы,чувачок,за провокации и всяку дрянь,дисквалифицировать на матчик-другой!
03.06.2023