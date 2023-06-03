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РПЛ

Сегодня, 22:10

Бейл: «Самара с победой, спасибо болельщикам, что вы есть»

Руслан Минаев
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Игрок «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал победу над «Спартаком» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ.

«Самара, просто с победой! Огромное спасибо за поддержку каждому нашему болельщику на протяжении этого сложного и эмоционального сезона. Спасибо, что вы есть», — написал Бейл в Telegram-канале.

«Крылья Советов» набрали 32 очка и избежали стыковых матчей. Самарцы обошли «Факел» и «Пари НН» и заняли 12-е место в РПЛ.

Источник: https://t.me/bijl23/191
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гленн Бейл
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  • КирпичИнвест

    В этом сезоне Бейл оставил очень хорошее впечатление Того и глядишь, и его перекупят

    03.06.2023

  • zg

    Самару с победой и сохранением места в РПЛ,а вот тебя бы,чувачок,за провокации и всяку дрянь,дисквалифицировать на матчик-другой!

    03.06.2023

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