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30 марта, 18:28

Шитов забил «Зениту» самый быстрый гол нынешнего чемпионата России

Кирилл Бурдаков
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Игрок «Крыльев Советов» Владислав Шитов открыл счет на 27-й секунде матча против «Зенита» (1:1).

Нападающий самарцев установил рекорд нынешнего чемпионата, отобрав достижение у уже покинувшего Россию Эдгара Севикяна. В августе армянскому полузащитнику понадобилось 56 секунд, чтобы вывести «Пари НН» вперед в домашней встрече с «Ахматом».

Самые быстрые голы чемпионата России-2023/24

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Время

30.03.2024

Владислав Шитов

Крылья Советов

Зенит (д) — 1:1

0.27

14.08.2023

Эдгар Севикян

Пари НН

Ахмат (д) — 2:0

0.56

16.09.2023

Николай Рассказов

Крылья Советов

ЦСКА (г) — 2:2

1.09

09.12.2023

Квинси Промес

Спартак

Крылья Советов (д) — 3:0

1.25

10.03.2024

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

Сочи (д) — 2:2

1.35

30.09.2023

Густаво Мантуан

Зенит

Оренбург (г) — 1:3

1.38

06.08.2023

Константин Тюкавин

Динамо

Зенит (г) — 3:2

1.44

28.10.2023

Кирилл Щетинин

Ростов

Локомотив (д) — 1:0

2.08

16.09.2023

Иван Олейников

Ахмат

Краснодар (д) — 1:1

2.22

22.07.2023

Мирланд Даку

Рубин

Локомотив (г) — 2:2

2.29
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Владислав Шитов
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