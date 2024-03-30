Шитов забил «Зениту» самый быстрый гол нынешнего чемпионата России

30 марта, 18:28
Игрок «Крыльев Советов» Владислав Шитов открыл счет на 27-й секунде матча против «Зенита» (1:1).
Нападающий самарцев установил рекорд нынешнего чемпионата, отобрав достижение у уже покинувшего Россию Эдгара Севикяна. В августе армянскому полузащитнику понадобилось 56 секунд, чтобы вывести «Пари НН» вперед в домашней встрече с «Ахматом».
Самые быстрые голы чемпионата России-2023/24
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Время
|
30.03.2024
|
Владислав Шитов
|
Крылья Советов
|
Зенит (д) — 1:1
|
0.27
|
14.08.2023
|
Эдгар Севикян
|
Пари НН
|
Ахмат (д) — 2:0
|
0.56
|
16.09.2023
|
Николай Рассказов
|
Крылья Советов
|
ЦСКА (г) — 2:2
|
1.09
|
09.12.2023
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
Крылья Советов (д) — 3:0
|
1.25
|
10.03.2024
|
Рифат Жемалетдинов
|
Локомотив
|
Сочи (д) — 2:2
|
1.35
|
30.09.2023
|
Густаво Мантуан
|
Зенит
|
Оренбург (г) — 1:3
|
1.38
|
06.08.2023
|
Константин Тюкавин
|
Динамо
|
Зенит (г) — 3:2
|
1.44
|
28.10.2023
|
Кирилл Щетинин
|
Ростов
|
Локомотив (д) — 1:0
|
2.08
|
16.09.2023
|
Иван Олейников
|
Ахмат
|
Краснодар (д) — 1:1
|
2.22
|
22.07.2023
|
Мирланд Даку
|
Рубин
|
Локомотив (г) — 2:2
|
2.29