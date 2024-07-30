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Игрок махачкалинского «Динамо» Кагермазов: «Краснодар» не удивил нас, могли и выиграть»

Алина Савинова
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Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов заявил, что «Краснодар» не удивил его команду в матче 2-го тура РПЛ.

«Не скажу, что «Краснодар» нас чем-то удивил, все-таки мы играли недавно с ними на сборах. Мы знали, как действовать против них. Первый тайм показал, что мы неплохо подготовились к этой команде. Могли и выиграть этот матч», — цитирует Кагермазова «РБ Спорт».

Встреча между «Динамо» и «Краснодаром» прошла в воскресенье, 28 июля, и завершилась нулевой ничьей. В следующем туре чемпионата России клуб из Махачкалы сыграет против «Пари НН», а «быки» — против «Факела».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Краснодар
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