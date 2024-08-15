Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Касинтура: «Зенит? У меня нет такой мечты, в РПЛ много сильных клубов»

Telegram Дзен

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Любой человек, занимающийся спортом, хочет развиваться и проявлять себя — я не исключение. В какой команде я хотел бы играть? Все будет зависеть от предложения, которое устроит и мой клуб, и меня.

У меня нет мечты играть в «Зените». Посмотрим, как будет складываться моя карьера дальше. У нас сильный чемпионат и, помимо «Зенита», есть такие сильные клубы, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и другие. Но не знаю, были ли у меня предложения», — цитирует Касинтуру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

26-летний анголец выступает за дагестанский клуб с 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. В 2021 году ему предложила контракт «Уфа», выступавшая на тот момент в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Эгаш Касинтура
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
0
Читайте также
Павел Деревянко: история актера и известного фаната «Динамо»
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «Соболеву и «Спартаку» нужно искать компромисс, иного не дано»

Даниэле Орсато выходит из состава экспертов ЭСК