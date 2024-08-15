Касинтура: «Зенит? У меня нет такой мечты, в РПЛ много сильных клубов»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура рассказал, где хотел бы продолжить карьеру.

«Любой человек, занимающийся спортом, хочет развиваться и проявлять себя — я не исключение. В какой команде я хотел бы играть? Все будет зависеть от предложения, которое устроит и мой клуб, и меня.

У меня нет мечты играть в «Зените». Посмотрим, как будет складываться моя карьера дальше. У нас сильный чемпионат и, помимо «Зенита», есть такие сильные клубы, как «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и другие. Но не знаю, были ли у меня предложения», — цитирует Касинтуру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел 4 матча, не отметившись результативными действиями.

26-летний анголец выступает за дагестанский клуб с 2023 года. Полузащитник начинал профессиональную карьеру в мини-футболе, где выступал за клуб «Новая генерация» из Ухты. В 2021 году ему предложила контракт «Уфа», выступавшая на тот момент в РПЛ.