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Сегодня, 07:50

Защитник махачкалинского «Динамо» Пальцев признался, что хочет играть в Англии

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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в одном из английских чемпионатов.

— Я не хочу во Францию. Хочу в Англию. Без разницы куда, хоть в Чемпионшип какой-нибудь.

— Можно и помечтать. Главное не о «Челси», там слишком много игроков.

— «Манчестер Сити», наверное. Мой любимый клуб с 2013 года. Думаю, туда было бы здорово попасть, — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел десять матчей за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)

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