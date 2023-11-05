Игрок «Оренбурга» Гойкович рассказал, чем Россия лучше Боснии и Герцеговины

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, в чем Россия превосходит его родину — Боснию и Герцеговину.

«В России есть большие города, как Москва и Питер, где больше возможностей для жизни. А у нас таких городов нет», — цитирует Гойковича Sport24.

Футболист перешел в «Оренбург» в сентябре 2020 года. В этом сезоне 28-летний защитник провел за команду 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На данный момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 13 туров.