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Сегодня, 12:47

Игрок «Оренбурга» Гойкович рассказал, чем Россия лучше Боснии и Герцеговины

Алина Савинова
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Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович ответил на вопрос, в чем Россия превосходит его родину — Боснию и Герцеговину.

«В России есть большие города, как Москва и Питер, где больше возможностей для жизни. А у нас таких городов нет», — цитирует Гойковича Sport24.

Футболист перешел в «Оренбург» в сентябре 2020 года. В этом сезоне 28-летний защитник провел за команду 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

На данный момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков за 13 туров.

Источник: https://sport24.ru/football/news-593244-zashchitnik-orenburga-goykovich-rasskazal-chem-rossiya-luchshe-bosnii-i-gertsegoviny
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