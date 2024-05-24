Трошечкин: «При Иличе стало больше футбольных упражнений. Изменилась длительность тренировок»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал об особенностях тренировочного процесса при новом главном тренере команды Саше Иличе.

46-летний специалист возглавил нижегородцев 4 мая, подписав контракт до конца июня 2025 года.

— Изменилась длительность тренировок. И стало больше игр в малых составах в рамках этих тренировок. Стало больше футбола.

— Меньше физической подготовки и больше работы с мячом?

— Ну, физики к концу сезона всегда меньше становится. Любой тренер ее постепенно убирает. И Юран не исключение. Но при Иличе, повторюсь, больше именно футбольных упражнений. В любом случае, сейчас дело уже не в этом. У нас осталось совсем немного времени до последнего матча. Будем готовиться и стараться победить, — цитируют Трошечкина «Известия».

На данный момент «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 29 туров, набрав 29 очков.

25 мая команда из Нижнего Новгорода проведет выездную встречу с «Крыльями Советов».