Прохин: «Очень надеюсь «Ростов» выиграет у «Динамо»

Игрок «Ростова» Данила Прохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Динамо».

«Очень надеюсь, что мы выиграем у «Динамо». Также хочется, чтобы на стадион пришло как можно больше наших болельщиков. Ведь это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Ростов» дома примет «Динамо» 6 ноября. Начало — в 19.00 мск.