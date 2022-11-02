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Сегодня, 19:28

Прохин: «Очень надеюсь «Ростов» выиграет у «Динамо»

Данила Прохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Динамо»
Руслан Минаев
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Игрок «Ростова» Данила Прохин поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ против «Динамо».

«Очень надеюсь, что мы выиграем у «Динамо». Также хочется, чтобы на стадион пришло как можно больше наших болельщиков. Ведь это очень важный матч с точки зрения турнирной таблицы», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Ростов» дома примет «Динамо» 6 ноября. Начало — в 19.00 мск.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2302

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Данила Прохин
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ФК Ростов
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