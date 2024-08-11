Безруков: «Рубин» в матче с «Ростовом» приобрел один балл, а не упустил три»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков считает, что его команда в матче 4-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) приобрела балл, а не упустила три.

«Рубин» приобрел одно очко или потерял три? Я думаю, что в любом случае это приобретение, потому что все равно тяжелая дорога. Нужно отдать должное «Ростову» — они каждый раз так катаются, тяжелая дорога. С нынешней игрой «Ростова», с той формой, которую они набрали, с тем, что мы еще пока не вышли в свою оптимальную форму, я думаю, это больше приобретенное очко, нежели упущенное», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

«Ростов» набрал 5 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с 4 баллами идет на 12-й строчке.