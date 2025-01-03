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Сегодня, 15:15

Игрок «Рубина» Безруков рассказал о своих футбольных суевериях

Сергей Ярошенко
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о своих футбольных суевериях.

«Не сказал бы, что я очень суеверный человек, но иногда бывает, что загоняешь в голову какие-то мысли. Например, стараешься полностью повторить день после удачной игры. Вот если хорошо сыграл в последнем матче, то перед следующей игрой стараешься делать в течение дня все то же самое и думаешь, что завтра точно хет-трик оформишь, но что-то пока эта схема не помогает», — приводит слова Безрукова Legalbet.ru.

В этом сезоне Безруков провел в составе «Рубина» 21 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с казанской командой рассчитан до июля 2026 года.

Источник: Legalbet.ru
Руслан Безруков
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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