Игрок «Рубина» Безруков рассказал о своих футбольных суевериях

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал о своих футбольных суевериях.

«Не сказал бы, что я очень суеверный человек, но иногда бывает, что загоняешь в голову какие-то мысли. Например, стараешься полностью повторить день после удачной игры. Вот если хорошо сыграл в последнем матче, то перед следующей игрой стараешься делать в течение дня все то же самое и думаешь, что завтра точно хет-трик оформишь, но что-то пока эта схема не помогает», — приводит слова Безрукова Legalbet.ru.

В этом сезоне Безруков провел в составе «Рубина» 21 матч во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с казанской командой рассчитан до июля 2026 года.