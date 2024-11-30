Игрок «Рубина» Безруков — о пропаже часов Смолова в Казани: «Мы у них только очки забрали в той игре»

Полузащитник «Рубин» Руслан Безруков в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о пропаже часов нападающего «Краснодара» Федора Смолова после матча 15-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Ранее о происшествии сообщал «СЭ».

— После матча «Рубин» — «Краснодар» появилась новость, что Смолов потерял часы за 7-8 миллионов рублей.

— Я об этом ничего не знаю, за другими вещами не слежу. Известно, что никто из наших не заходил в раздевалку. Никто из «Рубина» к этому не причастен. Мы у «Краснодара» только очки забрали в той игре.

— Купил бы себе часы, которые стоят 7-8 миллионов рублей?

— Нет, конечно. Мои часы стоят 20 тысяч. И то, когда их покупал, то офигел от цены.

22-летний Безруков в этом сезоне провел 19 матчей и отдал одну голевую передачу.