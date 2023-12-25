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Сегодня, 13:21

Игрок «Рубина» Безруков: «Мои актерские способности? Только как у Соболева, могу что-то спародировать на поле»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков высказался о своем однофамильце актере Сергее Безрукове.

«Я очень мало посмотрел фильмов с Сергеем Безруковым. Когда я перешел в «Рубин», меня Викторович [Леонид Слуцкий] называл именем героя Безрукова в «Бригаде» [Саша Белый]. А я вообще не понимал, о чем идет речь. Потом пришлось гуглить», — цитирует Безрукова Metaratings.ru.

Также он оценил свои актерские способности на примере форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Есть ли у меня актерские способности? Только как у Соболева. Могу что-то спародировать на поле. Пенальти, например. Все свои актерские навыки я проявлял на поле, когда надо было падать и орать, как делает любой футболист», — добавил футболист.

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.

Источник: https://metaratings.ru/news/bezrukov-moi-aktyorskie-sposobnosti-tolko-kak-u-soboleva-mogu-chto-to-sparodirovat-na-pole-318697/
Александр Соболев
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ФК Рубин (Казань)
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