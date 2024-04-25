Игрок «Рубина» Иву: «В первой игре против «Зенита» мы еще не были готовы»

Нигерийский полузащитник «Рубина» Угочукву Иву сравнил матчи текущего сезона РПЛ против «Зенита».

В 8-м туре РПЛ казанская команда дома уступила сине-бело-голубым со счетом 0:3, а в 21-м туре одержала победу на выезде (2:0).

«Разница заключалась в том, что в первой игре мы еще не были готовы. Как я уже говорил, у нас много новых футболистов, и тренер пытается построить команду. Сейчас мы стали играть лучше, потому что футболисты адаптировались к чемпионату, а для многих РПЛ стала новой лигой. Я думаю, что разница именно в этом», — цитирует Иву Metaratings.ru.

«Зенит» с 50 очками продолжает лидировать в чемпионате России. «Рубин» (36) обошел «Ростов» (34) и поднялся на восьмую позицию в турнирной таблице.