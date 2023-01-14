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Игрок сборной Армении Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в ПСВ.
«ПСВ — очень хороший вариант для Сперцяна. То, как они играют — это его стиль. Переход в Голландию будет для Эдуарда очень хорошим. У него сейчас хорошо получается в «Краснодаре». Сперцяну пора делать следующий шаг в плане клуба, потому что он еще молодой и должен в то же время играть», — сказал Озбилиз «СЭ».
Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом действует до 2026 года, Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.
22-летний Эдуард Сперцян был признан футболистом 2022 года в Армении.
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