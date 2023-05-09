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Сегодня, 20:47

Игрок «Сочи» из Мали не исключил получение гражданства РФ в будущем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Мусса Сиссако ответил на вопрос «СЭ» о получении российского гражданства.

«Я не разговаривал с клубом насчет российского гражданства. Я только первый год здесь. Нужно еще привыкнуть в стране, сыграть несколько лет. Но, наверное, если останусь, то подумаю над этой возможностью!» — сказал Сиссако «СЭ».

22-летний защитник перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года. Он является воспитанником академии «ПСЖ». В текущем сезоне Сиссако сыграл в 13 матчах за сочинцев во всех турнирах, отметившись одним голом.

Футбол
ФК Сочи
Мусса Сиссако
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