Игрок «Сочи» из Мали не исключил получение гражданства РФ в будущем

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако ответил на вопрос «СЭ» о получении российского гражданства.

«Я не разговаривал с клубом насчет российского гражданства. Я только первый год здесь. Нужно еще привыкнуть в стране, сыграть несколько лет. Но, наверное, если останусь, то подумаю над этой возможностью!» — сказал Сиссако «СЭ».

22-летний защитник перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года. Он является воспитанником академии «ПСЖ». В текущем сезоне Сиссако сыграл в 13 матчах за сочинцев во всех турнирах, отметившись одним голом.