Нобоа: «Не согласился бы завершить карьеру, если бы мне предложили 5 миллионов евро»

Сегодня, 11:01
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что пока не думает о завершении карьеры.
— Если бы сейчас тебе предложили 5 миллионов евро и ты завершаешь карьеру, согласился бы?
— Нет, — приводит «РБ Спорт» слова Нобоа.
— Сколько можно уже играть? Тебя в 37 признали лучшим футболистом. Сколько ты можешь поиграть еще?
— Я не знаю. Но чувствую себя хорошо, чувствую себя счастливым на тренировках. От игры в футбол я еще не устал.
— Нравится в «Сочи»?
— Да. Очень!
Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.
Ранее он выступал в составе таких российских команд, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо».