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Сегодня, 12:11

Игрок «Сочи» Шипунов перешел на правах аренды в «СКА-Хабаровск»

Алина Савинова
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Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов перешел в «СКА-Хабаровск» на правах аренды, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

20-летний футболист будет выступать за хабаровскую команду до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Сочи» в РПЛ, в которых отметился 2 голами. В этом сезоне на его счету 2 игры в чемпионате России.

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 11 очков за 7 туров.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице.

Источник: https://t.me/Sochipfc/14051
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