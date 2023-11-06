Дркушич: «В России нет игроков уровня Иличича»

Игрок «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что среди российских футболистов нет игроков уровня Йосипа Иличича.

«Иличич показывал в «Аталанте» запредельный уровень игры. В России я таких футболистов сейчас не вижу. Могу только отметить Эдуарда Сперцяна — у него хороший потенциал», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Иличич играл 11 лет играл в серии А. Словенец принял участие в 339 играх чемпионата Италии. В них центральный нападающий забил 96 мячей и отдал 66 голевых передач.

В этом сезоне РПЛ Дркушич сыграл в 11 матчах и забил 1 мяч. «Сочи» идет последним в чемпионате, набрав 9 очков в 13 играх.