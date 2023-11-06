Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:02

Дркушич: «В России нет игроков уровня Иличича»

Telegram Дзен

Игрок «Сочи» Ваня Дркушич заявил, что среди российских футболистов нет игроков уровня Йосипа Иличича.

«Иличич показывал в «Аталанте» запредельный уровень игры. В России я таких футболистов сейчас не вижу. Могу только отметить Эдуарда Сперцяна — у него хороший потенциал», — приводит слова Дркушича Metaratings.ru.

Иличич играл 11 лет играл в серии А. Словенец принял участие в 339 играх чемпионата Италии. В них центральный нападающий забил 96 мячей и отдал 66 голевых передач.

В этом сезоне РПЛ Дркушич сыграл в 11 матчах и забил 1 мяч. «Сочи» идет последним в чемпионате, набрав 9 очков в 13 играх.

Источник: https://metaratings.ru/news/drkushich-ne-vizhu-v-rossii-blizkikh-k-ilichichu-igrokov-otmechu-tolko-spercyana-302704/
ФК Сочи
Ваня Дркушич
Йосип Иличич
1
Обсудить
Читайте также
«В Америке страшная борьба за место, много непорядочного — и русскому человеку это бросается в глаза»
Ходыкин — о судействе: «Мы не можем требовать результата. Только требовать работы от самих себя»
Пушилин уволил мэра Мариуполя Моргуна
В Малом театре рассказали о состоянии худрука Юрия Соломина
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кордоба: «Неважно, сколько я забью «Зениту», главное, чтобы мы победили»

«Оренбург» — «Ростов»: ВАР правильно исправил ошибку судьи. Почему не удален Флорентин?