Игрок «Спартака» Чернов назвал нормальными погодные условия во время матча с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о погодных условиях во время матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Доволен игрой, сегодня мы хорошо играли. На мой взгляд, погода была нормальной. Немного утеплились и вышли играть. Вполне нормальные условия, всю жизнь так играли», — приводит ТАСС слова Чернова.

9 декабря «Спартак» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 3:0. Встреча проходила при температуре воздуха минус 11 градусов.

Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Клуб из Самары с 29 баллами идет на шестой позиции.