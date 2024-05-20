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Денисов: «У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда увидели круг почета для Джикии»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе из клуба Георгия Джикии.

«Был момент, когда Джика прощался это грустно. Наверное, всем было грустно. Еще поговорим, есть, что сказать. Это очень трогательный момент. У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда видели круг почета для Джикии», — сказал Денисов «СЭ».

Георгий Джикия покинет &laquo;Спартак&raquo; по&nbsp;окончании сезона. Уходит эпоха! Прощаться с Джикией — грустно, но «Спартаку» нужен защитник с другими качествами

18 мая стало известно о том, что 30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступает за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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