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Игнатов — о ничьей с «Динамо»: «Мы не можем быть довольны результатом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).

— Абаскаль на пресс-конференции сказал, что «Спартак» забил 6 мячей, и что это полученное очко больше в вашу пользу. Вы согласны?
— Мы не можем быть довольны результатом, потому что каждый матч мы играем на победу. Так сложилось — такой счет. Будем работать. Надеюсь и уверен, что в матче с «Торпедо» мы будем играть лучше и будем побеждать.

— Чего вам не хватает? Как будто все компоненты есть, но чуть-чуть чего-то, где-то...
— Не знаю. Будем работать. Посмотрим, что будет дальше.

«Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36 очков) — шестое.

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