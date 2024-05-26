Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Игрок «Спартака» Игнатов рассказал, что с нетерпением ждет работы со Станковичем

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как относится к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Конечно, я видел игры Станковича, его знаменитый гол в Лиге чемпионов с центра поля. Безусловно, это великий футболист, и у него уже есть определенный опыт работы тренером, в том числе и победный. Очень интересно с ним поработать, жду с нетерпением. Мы рады, что Слишкович остается в команде, потому что он знает, как найти подход к каждому из нас», — цитирует Игнатова ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних играх сезона обязанности главного тренера красно-белых исполнял Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Источник: ТАСС
Михаил Игнатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
«Зенит» — чемпион России, «Краснодар» и «Динамо» остались без золота
Вице-премьер Италии призвал Столтенберга подать в отставку после слов об Украине
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Мирошник назвал отказ ряда стран от участия в саммите по Украине прагматичным
Политологи оценили последствия визита делегации США на Тайвань
Популярное видео
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Галактионов — об итогах сезона: «Локомотив» мог оказаться немного выше в турнирной таблице»
Экс защитник «Зенита» Веденеев: «Выиграли бы и без ошибки Песьякова»
Булыкин: «Галицкому нужно вернуться к идее развивать свою молодежь»
Стрепетов: «Зенит» ответил скептикам, которые уже подготовили золотые медали «Динамо»
Тюкавин признан лучшим игроком сезона РПЛ
Ташуев: «Со мной «Факел» тоже шел на 11-м месте. Рад, что причастен к рекорду клуба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Экс защитник «Зенита» Веденеев: «Выиграли бы и без ошибки Песьякова»

Галактионов — об итогах сезона: «Локомотив» мог оказаться немного выше в турнирной таблице»