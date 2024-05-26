Игрок «Спартака» Игнатов рассказал, что с нетерпением ждет работы со Станковичем

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как относится к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера команды.

«Конечно, я видел игры Станковича, его знаменитый гол в Лиге чемпионов с центра поля. Безусловно, это великий футболист, и у него уже есть определенный опыт работы тренером, в том числе и победный. Очень интересно с ним поработать, жду с нетерпением. Мы рады, что Слишкович остается в команде, потому что он знает, как найти подход к каждому из нас», — цитирует Игнатова ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. В последних играх сезона обязанности главного тренера красно-белых исполнял Владимир Слишкович, который продолжит работу в штабе Станковича.

«Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.