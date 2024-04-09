Лайкин: «Ментально готовлю себя к «Спартаку» и хочу бороться за место в составе»

Опорный полузащитник «Спартака» Максим Лайкин, выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, выразил готовность вернуться в московский клуб.

20-летний игрок перешел в команду первой лиги в феврале 2024 года. За туляков он пока не провел ни одного матча.

«Я ушел в аренду, чтобы набраться опыта, но из-за каких-то причин я его не получаю. Готовлю себя ментально к «Спартаку» и хочу бороться за место в составе», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

Лайкин является воспитанником академии «Спартака». Всего за красно-белых отыграл 3 встречи, не отличившись результативными действиями. Его контракт со столичной командой рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лайкина в 400 тысяч евро.