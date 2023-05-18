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18 мая, 10:30

Игрок «Спартака» Литвинов назвал любимого футбольного комментатора

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» назвал любимого футбольного комментатора.

— А есть любимый комментатор?

— Думаю, Константин Генич. Он часто комментирует наши матчи, и, когда их пересматриваю, слушаю, что он говорит. Это довольно интересно. Чувствуется, что он сам профессионально играл в футбол, и в то же время болельщика умеет заинтересовать. Мне нравятся эмоциональные комментаторы, с ними просмотр матча становится куда более динамичным и интересным.

Ранее Литвинов рассказал о своем желании попробовать свои силы в Европе.

Руслан Литвинов. «Между деревней Шапкино и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» Интервью Руслана Литвинова

Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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