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Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает Абаскаль на сборах

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игрок «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, какие основные схемы наигрывает в команде главный тренер Гильермо Абаскаль во время сборов.

— Руслан, наконец-то мы посетили тренировку «Спартака». Расскажите, что с вами делает Абаскаль, что это не всем показывается?

— Особо секретно ничего нет. Я думаю каждый тренер каждой команды хочет сохранить тактики в секрете перед сезоном. Но мы играем открытый матч, который траслируется по телевизору. Где все все видят и все понимаю. Тренировки более закрытый вид деятельности, где все должно в коллективе оставаться.

— По поводу тактик вы вчера сыграли по-разному. После второго года перестроились. Какие схемы вы еще пробуете кроме 4-3-3 и 3-4-3, что мы видели вчера?

— Некоторые играли в пять защитников, некоторые в четыре. Я думаю, что это две наши основные схемы.

— Это плюс, что на первом сборе вы играли с иностранными командами, а сейчас — со своими соперниками по РПЛ?

— Да я даже не знаю. Все равно уровень команд высокий. «Ростов» в чемпионате идет сейчас в тройке. С «Сочи» и «Краснодаром» всегда тяжелые игры были. Думаю, это всегда плюс, когда играешь с командами такого уровня.

— Самые ли это тяжелые сборы для вас?

— Точно скажу, что не самые. В целом все правильно распределено. Такой подход всех устраивает. Нет психологической усталости, как это обычно бывает на сборах. Обычно ты устаешь после первого сбора. Так что не хочется выходить. А сейчас даже успеваю по футболу соскучиться.

— Что ты подразумеваешь под «такой подход»?

— Где-то дается лишний выходной. Где-то сбавляемая нагрузка. Если с утра мы пробежали сверх нормы, вечером нагрузка сбавляется.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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