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Сегодня, 16:30

Полузащитник «Спартака» Литвинов: «Просто покажите видео Роше, я пытался разнять драку»

Алина Савинова
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на слова защитника ЦСКА Виллиана Роши, который не считает себя виновником драки в матче 14-го тура РПЛ (2:0).

«Читал ли слова Роши, который говорит, что он не виноват? Да, читал. Просто видео покажите ему. Хотя думаю, что он видел уже сто раз. Я спокойно отношусь к этому, со всеми, с кем общаюсь на эту тему, не можем понять, почему там красная. Вот жду КДК. Честно, хочу понять, чтобы мне объяснили. Основная претензия ко мне, что коснулся лица (Роши), но я не бил, пытался разнять эту драку. Они с Бабичем сцепились жестко. Понимаете, мы же все осознаем, что это футбол, а не бокс, и хочется это все быстрее разнять, идти продолжать играть», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

Ранее в службе-коммуникаций РФС сообщили «СЭ», что ЭСК РФС рассмотрит удаление Литвинова за агрессивное поведение в дерби с ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виллиан Роша

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