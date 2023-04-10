Игрок «Торпедо» Нетфуллин: «Нас уже почти все похоронили, но мы будем биться до конца»

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин оценил шансы команды остаться в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Безусловно, мы верим в то, что сможем остаться в РПЛ. Нас уже почти все похоронили, но мы будем биться до конца. Любому спортсмену нет смысла выступать в соревнованиях, если у него нет желания победить и веры в свои силы. «Торпедо» может играть в футбол и добиваться результата, несмотря на соперников. Может, это идет в ущерб игровому рисунку, но тем не менее нам сейчас не до этого, нам нужно набирать очки. Мы стараемся не обращать внимания на то, что в нас не верят, мы выходим делать свое дело и верим в то, что у нас все получится», — приводит «РБ Спорт» слова Нетфуллина.

После 22 туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Следующий матч московский клуб проведет против «Спартака». Игра состоится 15 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.